Монголия заняла 5 место среди стран мира по доступности электроэнергии

CA-NEWS (MNG) - Всемирный банк опубликовал доклад, в котором провел анализ по доступности электроэнергии во всем мире. Как отмечается в докладе, Монголия заняла 5 место среди стран мира по доступности электроэнергии, передает ARD.

13% населения Земли - почти один миллиард человек – не имеют доступа к электричеству. В основном это жители стран Африки, а также Центральной и Южной Азии.

Почти 87% людей, не имеющих доступа к электричеству, проживает в сельской местности.

В докладе говорится, что власти Индии ежегодно увеличивают доступность электроэнергии для 30 млн своих жителей, и этот показатель больше, чем в какой-либо другой стране в мире.

Индию догоняют Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания, которые в период с 2010 по 2016 год ежегодно увеличивали доступность электроэнергии для своего населения на 3% и более.

Отмечается, что 84% населения Индии имеет доступ к электроэнергии, а за ней следует Монголия с показателем доступности электроэнергии в 82%.

Полностью обеспечивают электроэнергией свое население ЕС, Бразилия, Канада, Китай и США, в этих странах 100% доступность электроэнергии.

После них идут Колумбия и Пакистан (99%), Филиппины (91%), затем Индия и Монголия.

В Монголии отмечается рост возобновляемой энергии. В 2018 году процент возобновляемых источников энергии в Монголии достиг рекордного уровня, увеличившись до 16% от общего объема производства электроэнергии.

Согласно международному исследованию, Монголия может обеспечить 40% своих потребностей в энергии за счет таких возобновляемых источников энергии как солнце, ветер и вода.

Правительство Монголии и компания «Оюу Толгой» 31 декабря 2018 года подписали соглашение о регулировании источников энергоснабжения путем строительства теплоэлектростанции «Таван толгой».

В соответствии с данным соглашением стороны планируют начать строительные работы в первом квартале 2020 года и завершить их 30 июня 2023 года.

ТЭС «Таван толгой» мощностью 300 МВт полностью обеспечит электроэнергией потребителей южного региона.

Кроме того, в этом году в энергетике Монголии будет внедрена «Умная система». Министерство энергетики страны объявило 2019 год «Годом интеллектуальной энергии (the Year of Smart Energy)», во всем мире планируется внедрение передовых интеллектуальных технологий.

Работа по внедрению интеллектуальных технологий начнется с Национального диспетчерского центра. 14 января Министерство энергетики Монголии сообщило о своих планах, которые должны быть реализованы в 2019 году.

Интеллектуальная технология важна не только для повышения безопасной эксплуатации, эффективности и уменьшения загрязнения воздуха и почвы, а также для прогнозирования потенциального сбоя в энергосистеме и принятия срочных мер.

Чтобы снизить уровень загрязнения воздуха, Министерство энергетики планирует обеспечить 42 тыс. семей обогревателями мощностью 4 кВт и расширить эксплуатацию усовершенствованных заводов по переработке топлива, чтобы довести производственные мощности до 600 тыс. тонн в год.

Министр энергетики Ц. Даваасурэн также рассказал о крупных проектах, которые предстоит реализовать.

В частности, был решен вопрос с финансированием строительства Эрденебурэнской ГЭС и оно скоро начнется. Однако строительство гидроэлектростанции на реке Эг по-прежнему откладывается из-за экологических проблем. Если обе гидроэлектростанции будут построены, энергетическая система Монголии станет полностью независимой.

Помимо этого, министерство рассматривает возможность подготовки технико-экономического обоснования и расширения мощности второй теплоэлектростанции до 300 МВт, а также реализации крупнейших проектов по снижению уровня загрязнения воздуха в сотрудничестве с международными организациями.