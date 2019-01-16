Узбекистан предоставил Кыргызстану скидки на перевозку всех видов грузов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте подписан протокол между ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и АО «Узбекистон темир йуллари», согласно которому сохраняется действующая скидка в размере 30% на транзитные перевозки грузов по территории Узбекистана в направлении (в/из) станций Южного отделения «Кыргыз темир жолу».

С целью наращивания грузовых перевозок между Узбекистаном и Кыргызстаном в Ташкенте подписан протокол, согласно которому сохраняется действующая скидка в размере 30% на транзитные перевозки грузов по территории Узбекистана в направлении (в/из) станций Южного отделения «Кыргыз темир жолу».

Помимо этого, на 2019 год по отдельным транзитным участкам узбекской железной дороги предоставлены следующие скидки:

– 35% с участием международного государственного стыкового пункта Ходжадавлет.

– 40% с участием международного государственного стыкового пункта Каракалпакстан.

Также будет произведен перерасчет провозных платежей с применением скидки в размере 35 процентов вместо 30 процентов при перевозке нижеперечисленных транзитных грузов назначением в/из станций Южного отделения в течение 2019 фрахтового года в следующем объеме – 200 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 60 тыс. тонн леса и пиломатериалов, 35 тыс. тонн продуктов перемола, сообщила пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».