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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев сохранил ряд гарантий на имущественные права граждан

CA-NEWS (KZ) - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина 16 января депутаты поддержали возражения, внесенные главой государства в закон по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, передает Zakon.kz.

На повестке заседания в первую очередь рассмотрен вопрос о возражениях Президента РК по подпунктам 5) и 6) п. 2 ст. 1 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства".

"Как вам известно, 27 декабря 2018 года парламентом республики был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства", который 28 декабря был внесен на подпись главе государства", - напомнила заместитель руководителя администрации Президента РК Алия Ракишева.

По ее словам, принятый закон направлен на реализацию Посланий народу Казахстана от 31 января 2017 года и 5 октября 2018 года.

"В целом, Президент выражает поддержку этому закону. Но полагает необходимым сохранить отдельные действующие положения законодательства о гарантиях имущественных прав граждан, которые принятым законом исключены. Учитывая изложенное, в соответствии с пп. 2 ст. 44 Конституции РК глава государства предложил исключить подпункты 5) и 6) п.2 ст.1 закона", - отметила она.

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Нурлан Абдиров сказал, что комитет, рассмотрев на своем заседании данный вопрос с участием представителей Президента и правительства РК, "предлагает поддержать возражения".

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