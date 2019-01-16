Установлены личности браконьеров, напавших на инспекторов в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - Установлены личности браконьеров, ставших участниками нападения на инспекторов «Охотзоопрома» в Карагандинской области, передает Zakon.kz.

15 января в столичной городской больнице №1 скончался один из инспекторов республиканского государственного казенного предприятия (РГКП) «ПО «Охотзоопром», который вместе со своим напарником 13 января при исполнении служебных обязанностей в степи на территории Карагандинской области подвергся нападению со стороны браконьеров.

«По данному факту следственным управлением Департамента полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК (убийство, совершенное группой лиц).

На сегодняшний день, в результате комплекса следственных действий установлены все лица, причастные к совершению указанного преступления. В настоящее время проводится работа по их задержанию», - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким инспектора, погибшего в результате нападения.

Ранее заместитель генпрокурора Казахстана Лукин заявил, что кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с уголовным кодексом.