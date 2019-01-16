Около 2,5 тысяч преступников разыскивает Казахстан по всему миру

CA-NEWS (KZ) - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса (парламента) Казахстана заместитель генерального прокурора Андрей Лукин проинформировал о том, что около 1,5 тысяч преступников находятся в международном розыске, порядка 1 тысячи - в межгосударственном розыске.

«Всего у нас находится 1499 человек в международном розыске и 1026 межгосударственном розыске. В том случае, если нет двусторонних соглашений, то мы руководствуемся на условиях взаимности», - сказал Лукин при обсуждении законопроекта «О ратификации соглашения между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц».

При этом Лукин добавил, что подобная практика широко применяется со многими странами, в том числе европейскими. К примеру, с Германией, где только в прошлом году их сторона выдала казахстанской стороне трех человек.

«Также мы руководствуемся и соответствующими конвенциями, в частности Минской конвенцией», - уточнил заместитель генпрокурора.