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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская фондовая биржа обновила индекс TОП-20

CA-NEWS (MNG) - Монгольская фондовая биржа (МФБ) обновила индекс «Топ-20». Он был обновлен с учетом рыночной оценки компаний и их суточного суммарного оборота торгов, передает Montsame.

Таким образом, в ТОП-20 появилось 5 новых компаний, а также 11 прошлогодних участника остались в корзине.

9 компаний из корзины исключены. Вместо них компании «Айтуулс», «ЛэндМН», «Монгольский базальт» и 2 страховые компании впервые вошли в ТОП-20.

Кроме того, в результате активизации своей деятельности компании «Жинст Увс» и «Хувсгул Алтан дуулга» снова включены в ТОП-20.

Эксперты считают, что появление новых компаний в ТОП-20 является позитивным сигналом для иностранных и отечественных инвесторов.

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