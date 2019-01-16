Экс-президента Мексики обвинили в получении взяток от наркобарона Коротышки

CA-NEWS (CA) - Экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето обвинили в получении 100 миллионов долларов взяток от наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Aristegui Noticias, обвинения прозвучали из уст колумбийского наркодельца Алекса Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Коротышки в суде Нью-Йорка. По его словам, огромная сумма была уплачена Пенье Ньето за несколько месяцев до его вступления в должность главы Мексики в 2012 году.

Именно при президенте Пенье Ньето Коротышка был дважды пойман (в 2014 и 2016 годах) и в итоге экстрадирован в США. Пенья Ньето во время пребывания в должности относил его поимку к достижениям своего правительства.

Еще в 2018 году адвокат Коротышки Джеффри Лихтман заявил, что его подзащитный платил сразу двум президентам Мексики, а настоящим лидером картеля "Синалоа" был не он, а Исмаэль Самбада. Оба экс-главы Мексики - Фелипе Кальдерон (2006-2012 годы) и Энрике Пенья Ньето (с 2012 года) — отвергли тогда обвинения.