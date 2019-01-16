Экс-президента Мексики обвинили в получении взяток от наркобарона Коротышки

- Азия и мир, политика
- 14:15, 16 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето обвинили в получении 100 миллионов долларов взяток от наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Aristegui Noticias, обвинения прозвучали из уст колумбийского наркодельца Алекса Сифуэнтеса в ходе процесса по делу Коротышки в суде Нью-Йорка. По его словам, огромная сумма была уплачена Пенье Ньето за несколько месяцев до его вступления в должность главы Мексики в 2012 году.
При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.