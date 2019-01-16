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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иранский телеканал сообщил о задержании своей ведущей в США

CA-NEWS (CA) - Иранская журналистка американского происхождения Марзие Хашеми (до принятия ислама — Мелани Франклин) была арестована в США. Как сообщил иранский государственный англоязычный телеканал Press TV, на котором она работала, задержание произошло в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), а сейчас телеведущая переведена ФБР в следственный изолятор в Вашингтоне. Причины задержания не называются.

Press TV заявляет, что родные Хашеми не могли связаться с ней в течение двух дней. За это время она якобы не съела ничего, кроме упаковки крекеров, потому что ей предлагали только свинину, которая запрещена исламом. Она также рассказала, что с нее против ее воли сняли хиджаб.

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