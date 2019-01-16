Казахстан и Узбекистан обсуждают введение «визы Великого шелкового пути»

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Узбекистан рассматривают возможность введения единой визы для посещения этих стран. Как подтвердил DW источник в консульском отделе посольства Республики Узбекистан в Берлине, соответствующие переговоры на дипломатическом уровне ведутся между Узбекистаном и Казахстаном с конца 2018 года, однако конкретных решений пока принято не было.

Рабочее название проекта - "виза Великого шелкового пути", которая, как планируется, должна стать своеобразным аналогом шенгенской визы для Средней Азии.

Как стало известно, интерес к этому проекту проявляют и другие государства в регионе. В частности, Таджикистан также готов присоединиться к новому союзу в случае успешного завершения переговоров.

Безвизовый режим в Средней Азии для стран-членов СНГ

Пресс-секретарь посольства Казахстана в Берлине Ерден Нургалиев пока не стал комментировать детали переговоров относительно создания безвизового пространства в Средней Азии, пояснив при этом, что граждане азиатских республик, входящих в состав СНГ, уже сегодня могут совершать поездки без визы в другие страны-члены Содружества.

Исключение составляет Туркменистан, в котором граждане без дипломатических или служебных паспортов должны получить визу для посещения соседних стран, отметил Нургалиев.

Гражданам ФРГ больше не нужна виза для поездок в Узбекистан

Во вторник, 15 января, Республика Узбекистан отменила визовый режим для граждан Германии, совершающих поездки в Узбекистан длительностью не более 30 дней, независимо от их целей. При этом путешественникам с немецким удостоверением личности необходимо также иметь при себе загранпаспорт, подчеркнул собеседник DW в консульстве Узбекистана в Берлине.