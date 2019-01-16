Очереди, растущие цены и дорогой алкоголь – цена счастья в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Только на 10-й день нового года в столице Туркменистана муниципальные работники разобрали установленные по всему городу новогодние елки, украшенные сверкающими гирляндами.

Между тем праздничная эйфория утихла еще раньше, когда люди начали осознавать новую реальность, в которой они должны оплачивать коммунальные услуги и продолжать справляться с постоянным напряжением, вызванным ростом цен и дефицитом, говорится в статье Eurasianet.org.

В 1993 году, вскоре после развала СССР, правительство недавно обретшего независимость Туркменистана решило вернуться к системе щедрого гособеспечения как основе негласного общественного договора. Взамен на беспрекословное подчинение властям в ставшем полицейским государстве населению бесплатно предоставлялись электричество, газ, вода и даже соль.

Разговоры об отмене бесплатных льгот витали в воздухе на протяжении нескольких лет, но в итоге указ вступил в силу 1 января. Формально это решение было принято в сентябре Народным советом, который состоит из многочисленных фотогеничных старейшин, облаченных в парадную одежду, и множества представителей центральной и региональной правящей элиты. Фактически, именно президент Гурбангулы Бердымухамедов захотел перемен, заявив о своем желании превратить Туркменистан в страну с рыночной экономикой.

Несмотря на то, что у соответствующих ведомств было достаточно времени для подготовки, они были застигнуты врасплох, и им пришлось наспех создавать необходимую инфраструктуру.

В Ашхабаде водопроводная компания ошиблась в оценке реального количества граждан, которых она обслуживает, и в результате на всех не хватило счетчиков. Ежедневно у головного офиса компании выстраивались огромные очереди из домовладельцев, которые пытались раздобыть требуемое по законодательству оборудование. Нехватка счетчиков вынудила водопроводную компанию согласиться перенести крайний срок для их установки на 15 января. Когда это, наконец, произойдет, домохозяйствам придется платить по 0,5 маната за кубометр воды.

Хотя официальный курс доллара США неизменно составляет 3,5 маната, сообщается, что на черном рынке в конце декабря за один доллар США предлагали 18 манатов.

Установка газовых счетчиков, кажется, прошла чуть более гладко. Этому способствовало выступление Бердымухамедова по данному вопросу на одном из заседаний Кабинета министров, где он дал распоряжение министру внутренних дел взять процесс под свой личный контроль.

Распоряжение возымело желаемый эффект, с одной оговоркой. Домашним хозяйствам пришлось самим заплатить за счетчики стоимостью 260 манатов (почти 75 долларов США по официальному курсу) за штуку. Правительство декларировало свою готовность проявить великодушие и установить счетчики бесплатно, хотя на деле даже это оказалось не совсем так. Граждане также должны были взять на себя расходы на покупку любого дополнительного оборудования или труб, необходимых для установки счетчиков.

Казалось, что все идет по плану, пока в последние дни уходящего года не закончились и газовые счетчики. Люди запаниковали, опасаясь штрафов за неуплату счетов до установки оборудования.

«Не беспокойтесь, штрафов не будет», – заверил обеспокоенных граждан сотрудник газовой компании.

В итоге поступила партия счетчиков украинского производства. Они были даже дешевле – по 255 манатов за штуку.

«В счетчиках из предыдущей партии были фильтры, а в новых их нет», – уклончиво объяснил представитель компании «Ашгоргаз», уверяя в абсолютной безопасности украинских счетчиков.

Тариф на газ был установлен на уровне 20 манатов за тысячу кубометров газа.

Честно говоря, эти расходы, как ни крути, мизерные и доступны для большинства домашних хозяйств. Пока что основанная на субсидиях экономика не отменяется.

Впрочем, поспешная и бессистемная реализация решения о введении платы за коммунальные услуги вызвала сильное раздражение и разочарование. Поскольку телевидению и другим государственным СМИ по-прежнему неловко освещать тот факт, что газ и вода больше не предоставляются бесплатно, домовладельцы должны выуживать информацию у поставщиков коммунальных услуг или рассчитывать на «сарафанное радио».

«Неужели так сложно просто обнародовать все документы и законы, чтобы население могло понять, за что мы платим или нет?», – говорит Дурсун, пенсионерка лет шестидесяти.

Другим традиционным решением, призванным создать праздничное настроение, стало снижение цен на целый ряд продуктов питания в государственных магазинах и на рынках. Торговцы на рынке являются частными предпринимателями, поэтому соблюдение ими этого указа усердно контролировали инспекторы в штатском.

Как и следовало ожидать, ценники были своевременно пересмотрены, и на рынки ринулись толпы людей. Особым спросом пользовались говядина и баранина, стоимость которых упала с 28 манатов до 18 манатов за килограмм.

Однако чтобы избежать неоправданных убытков, продавцы мяса выкладывали на прилавок все, что у них было. Нарезки из мяса висели рядом с потрохами и хрящами. Заплатив сниженную цену, покупатели получали все это вперемешку.

«Они не позволяют нам поднять цены», – сказал торгующий на рынке Мухаммед одному покупателю, не желающему платить за субпродукты.

Тем же, кто готов заплатить больше за качественные продукты, приходилось вступать в тайные переговоры с торговцами. Спрос на любое мясо был настолько велик, что покупатели выстраивались в очереди еще на рассвете. Некоторые даже пренебрегали запретом в исламе на употребление свинины.

Также на рынке в Ашхабаде шла оживленная торговля яблоками, бананами, помидорами, киви и гранатами, которые продавались по цене от пяти до семи манатов за килограмм. Наряду с импортными фруктами здесь также продается немало отечественных. Например, популярностью пользуются сочные туркменские бананы.

Одними из продуктов, которые сложно было найти, были яйца, которые отпускаются в государственных магазинах строго по норме – от 12 до 15 штук в одни руки. Непонятно, что приводит к быстрому исчезновению запасов в начале каждого дня – дефицит или подобное ограничение. Длинные очереди выстраиваются с самого раннего утра, и пришедшим самыми первыми что-то достается, а те, кто приходит позже, остаются ни с чем.

Праздники закончились, и картина резко изменилась.

Установленные в праздничные дни ценники на вышеупомянутые продукты сохранились, но давление рынка все равно ведет к переменам.

Год начался на грустной ноте для любителей спиртных напитков. В соответствии с законом, вступившим в силу 1 января, цены на ликероводочную продукцию по всей стране выросли примерно на одну пятую.

Самая качественная водка местного производства сейчас стоит около 30 манатов, тогда как импортная водка недоступна для рядовых граждан. Грузинское вино «Киндзмараули» продается по баснословной цене – 250 манатов. Завзятые алкоголики по-прежнему употребляют туркменское вино, бутылка которого стоит около 3 долларов США, а в магазине его продают и разлитым по стаканам.

Но даже найти и распить спиртные напитки становится все труднее. Новые правила содержат список целого ряда общественных мест, в которых запрещено употребление алкоголя: в городских парках, на общественных площадях, в лесах, на пляжах, вокзалах, в аэропортах, морских портах, правительственных учреждениях, подземных переходах и лифтах. Кроме того, отныне не разрешается покупать спиртные напитки в поездах, на паромах, в учебных заведениях, на спортивных площадках и в небольших торговых точках, таких как киоски.

Возрастной ценз на покупку алкоголя был повышен по примеру США – с 18 лет до 21 года. Тем не менее, в новогодний день корреспондент Eurasianet.org видел, как молодой человек, который, вне всякого сомнения, является несовершеннолетним, покупал пиво в небольшом магазине в Ашхабаде, что, по сути, является двойным нарушением закона. Однако осторожность на местах все же соблюдается. Владелец магазина спрятал весь свой запас пива за бутылками масла.