Внедрение ID-карт в Узбекистане отложено до 2021 года

CA-NEWS (UZ) - Идентификационные карты, заменяющие паспорт гражданина Узбекистана (ID-карты), начнут внедрять с 2021 года. Об этом сообщил местным СМИ директор Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров.

Как отмечается в сообщениях, это связано с тем, что в стране должна быть подготовлена нужная инфраструктура.

"Мы сейчас разрабатываем целую цепочку технологических процессов, будем готовить государственные органы, которые пользуются этими учетными записями, по мере возможности и необходимости будем вводить в действие", — сказал Нажмиддин Тураходжаев.

В соответствии с Указом президента страны от 18 апреля 2018 года идентификационные карты должны были внедрить в тестовом режиме в Юнусабадском районе Ташкента с 1 ноября 2018 года.

ID-карта идентифицирует каждого отдельного гражданина с помощью уникального идентификационного номера и личных данных, которые будут использоваться для идентификации лица, получающего государственные услуги в пределах страны.