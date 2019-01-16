Узбекистанцы, живущие за рубежом, смогут получить загранпаспорт в диппредставительствах

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана, живущие за рубежом, смогут получить новый загранпаспорт в дипломатических представительствах страны уже в этом году, сообщил местным СМИ директор Государственного центра персонализации Нажмиддин Тураходжаев.

«Мы установили в консульском управлении МИД систему сбора данных. В течение 2019 года все консульские учреждения и посольства тоже будут обеспечены этой системой. Здесь вопрос напрямую связан с безопасностью, мы не можем через интернет передавать и скачивать данные. Согласно планам в течение года мы этот вопрос закроем и наши граждане, которые находятся за рубежом смогут спокойно обращаться в дипломатические представительства Узбекистана и получать эти документы», – сказал Нажмиддин Тураходжаев.

В Узбекистане с 1 января 2019 года прекращена выдача стикеров ОВИР для выезда за границу и введены новые биометрические загранпаспорта. По официальным данным, на сегодняшний день в Ташкенте уже было выдано свыше 570 загранпаспортов.

Биометрический паспорт для выезда за границу изготавливается в бордовом цвете и имеет 48 страниц. На листы загранпаспорта нанесены изображения достопримечательностей и архитектурных памятников страны.