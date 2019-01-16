РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии стоимость разработки мобильных приложений для внутреннего рынка составляет около $6 тыс.

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на рынке мобильных приложений для мобильных платформ ведут деятельность более 50 профессиональных компаний-разработчиков программного обеспечения, а вот средняя стоимость разработки приложений на аутсорсинг, по словам директора компании «New Media Group» А.Мэнд-Оршиха, составляет 9,8 - 29 млн тугриков (около $4-11 тыс.), передает Montsame.

По состоянию на первое полугодие 2018 года число пользователей Интернета в Монголии достигло 2,8 млн человек, количество зарегистрированных пользователей мобильных телефонов – 2,4 млн.

Это позволяет сказать, что так же косвенно расширяется и рынок мобильных приложений в Монголии. Расширение рынка в свою очередь означает большой приток клиентов для тех компаний, которые имеют свое приложение или адаптивное интернет-представительство.

В связи с возрастающей значимостью этой отрасли ее правовое регулирование заслуживает отдельного внимания, особенно правила объявления государственного тендера, считает А.Мэнд-Орших.

В 2016 году мировой рынок мобильных приложений, который составлял более $40 млрд, как ожидается, в 2022 году вырастет до $100 млрд. Об этом говорится в докладе организации «Market Research Future».

print
  • «Исламское государство» захватило город в Нигерии
  • Источник: Экс-глава Хатлона сложит с себя полномочия сенатора в ближайшее время
  • ВБ: Отток капитала из Таджикистана ускорится
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×