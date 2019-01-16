В Монголии стоимость разработки мобильных приложений для внутреннего рынка составляет около $6 тыс.

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на рынке мобильных приложений для мобильных платформ ведут деятельность более 50 профессиональных компаний-разработчиков программного обеспечения, а вот средняя стоимость разработки приложений на аутсорсинг, по словам директора компании «New Media Group» А.Мэнд-Оршиха, составляет 9,8 - 29 млн тугриков (около $4-11 тыс.), передает Montsame.

По состоянию на первое полугодие 2018 года число пользователей Интернета в Монголии достигло 2,8 млн человек, количество зарегистрированных пользователей мобильных телефонов – 2,4 млн.

Это позволяет сказать, что так же косвенно расширяется и рынок мобильных приложений в Монголии. Расширение рынка в свою очередь означает большой приток клиентов для тех компаний, которые имеют свое приложение или адаптивное интернет-представительство.

В связи с возрастающей значимостью этой отрасли ее правовое регулирование заслуживает отдельного внимания, особенно правила объявления государственного тендера, считает А.Мэнд-Орших.

В 2016 году мировой рынок мобильных приложений, который составлял более $40 млрд, как ожидается, в 2022 году вырастет до $100 млрд. Об этом говорится в докладе организации «Market Research Future».