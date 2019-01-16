РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумов
Предыстория: В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюрыПродолжение: ЦБ Узбекистана опроверг информацию о деноминации национальной валюты

CA-NEWS (UZ) - 15 января текущего года Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100000 (сто тысяч) сумов, что будет эквивалентно $12.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка, банкнота более крупного номинала вводится в обращение Центральным банком в целях повышения удобства для населения при осуществлении расчётов наличными деньгами, сокращения затрат, связанных с осуществлением расчётов, хранением и транспортировкой наличных денег, эффективности обслуживания населения банкоматами и оптимизации банкнотного ряда национальной валюты.

Выпуск в обращение банкнот номиналом 100 000 сумов будет осуществляться в пределах текущих объёмов денежной массы и не приведет к её росту.

Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банком и представлены общественности позже.

print
  • Трамп заказал 300 бургеров для приема в Белом доме
  • Осужденной за кастрацию мужчины в Астане могут смягчить наказание
  • Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×