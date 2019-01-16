Сенат Узбекистана одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 сумов

- Узбекистан, экономика
- 14:31, 16 января 2019
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|Предыстория: В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры
|Продолжение: ЦБ Узбекистана опроверг информацию о деноминации национальной валюты
CA-NEWS (UZ) - 15 января текущего года Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100000 (сто тысяч) сумов, что будет эквивалентно $12.
Как сообщает пресс-служба Центрального банка, банкнота более крупного номинала вводится в обращение Центральным банком в целях повышения удобства для населения при осуществлении расчётов наличными деньгами, сокращения затрат, связанных с осуществлением расчётов, хранением и транспортировкой наличных денег, эффективности обслуживания населения банкоматами и оптимизации банкнотного ряда национальной валюты.
Выпуск в обращение банкнот номиналом 100 000 сумов будет осуществляться в пределах текущих объёмов денежной массы и не приведет к её росту.
Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банком и представлены общественности позже.