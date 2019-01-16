В Петербурге задержали гражданина Узбекистана - фигуранта дела о терроризме
- Узбекистан, происшествия
- 17:58, 16 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину из Узбекистана, который знал о планах террористов, но не предупредил о них полицию.
В Санкт-Петербурге стражи правопорядка задержали мужчину, причастного к делу о терроризме, сообщили "Невские новости".
Ранее в городе задержали уроженца Узбекистана: он принимал участие в деятельности запрещенной террористической группировки.
Выяснилось, что его знакомый знал о преступных планах мигранта и осознавал их опасность, однако умышленно не рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов. Полиция выяснила, что возможность доставить эту информацию у него была.
В итоге по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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