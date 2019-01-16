Хоким Алатского района и избитый им фермер помирились

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, хоким Алатского района Бухарской области, Шерали Саломов сначала оскорбил, а затем избил директора фермерского хозяйства «Шухрат», Орифа Дурматова перед многими людьми и принудил перевести 25 млн. сумов ($1,5 тыс) с расчетного счета фермера на другой счет.

Накануне информационная служба хокимията сообщила редакции uz24.uz, о том, что после бурных обсуждений данного инцидента в социальных сетях, 15 января хоким Бухарской области района провел встречу с активистами области.

На встрече были резко раскритикованы действия хокима Алатского района Шерали Саормова. Хоким области осудил поведение хокима района и отметил то, что такие действия районного хокима противоречат политике государства. Также он предупредил других хокимов районов о том, что за действия подобного характера к должностным лицам будут применяться жесткие меры.

По итогам встречи, по предложению активистов и хокима области хоким Алатского района попросил прощения у фермера Орифа Дурматова.