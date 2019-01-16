Телевизионная программа «Голос Монголии» названа лучшей в Азии

CA-NEWS (MNG) - Впервые развлекательные телевизионные программы Монголии были представлены в четырех номинациях на премии «Asian Television Awards-2019», где реалити-шоу «Голос Монголии» стал победителем в номинациях «Лучшее реалити-шоу» и «Лучшая развлекательная программа», сообщает Montsame.

Торжественная 23-я церемония вручения премии за высшие достижения в области телевизионных искусств Азии состоялась в Малайзии с 12 по 13 января.

Телевизионная программа «Голос Монголии» стала победителем в номинациях «Лучшее реалити-шоу» и «Лучшая развлекательная программа», которое было номинировано в категории «Лучшая развлекательная программа», наряду с телешоу «Акулы бизнеса» в категории «Лучшее реалити-шоу» и «Игры в роддоме» - в категории «Лучшее шоу игры».

Эти телешоу, которые сразу же завоевали множество поклонников, реализуются и транслируются частным телеканалом «Mongol HD» в Монголии.