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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Информацию о продаже инсулина в Узбекистане проверят в генпрокуратуре Казахстана
Предыстория: «Казахский» инсулин в Узбекистан попадает благодаря коррупционной системе, - журналистское расследование

CA-NEWS (KZ) - Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Узбекистан с целью получить информацию о продаже казахстанского инсулина в этой стране, сообщает abctv.kz.

«Нами был направлен соответствующий запрос нашим партнёрам в Узбекистане, чтобы нам предоставили соответствующую информацию, кто его реализовывал и как. По данному факту сейчас мы анализируем ситуацию, нами будут приняты соответствующие меры при подтверждении данной информации», – сказал заместитель генпрокурора Андрей Лукин в кулуарах мажилиса.

Ранее в узбекских аптеках местные журналисты обнаружили шприцы-ручки с маркировкой на казахском языке. Между тем в конце 2018 года в Казахстане родители детей с сахарным диабетом заявляли о нехватке необходимых препаратов.

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