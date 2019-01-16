Информацию о продаже инсулина в Узбекистане проверят в генпрокуратуре Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Узбекистан с целью получить информацию о продаже казахстанского инсулина в этой стране, сообщает abctv.kz.

«Нами был направлен соответствующий запрос нашим партнёрам в Узбекистане, чтобы нам предоставили соответствующую информацию, кто его реализовывал и как. По данному факту сейчас мы анализируем ситуацию, нами будут приняты соответствующие меры при подтверждении данной информации», – сказал заместитель генпрокурора Андрей Лукин в кулуарах мажилиса.

Ранее в узбекских аптеках местные журналисты обнаружили шприцы-ручки с маркировкой на казахском языке. Между тем в конце 2018 года в Казахстане родители детей с сахарным диабетом заявляли о нехватке необходимых препаратов.