Продажи автомобилей в Европе снизились впервые за пять лет

CA-NEWS (CA) - В 2018 году автомобильный рынок Европы сократился впервые за пять лет, сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). В 27 странах ЕС (без Мальты), Исландии, Норвегии и Швейцарии было продано 15,6 млн автомобилей, что на 0,04% меньше, чем в 2017 году.

Снижение продаж связано с вступлением в силу нового экостандарта WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), который потребовал от производителей доработки машин и прекращения продажи автомобилей, не соответствующим нормативам. BMW, Peugeot и Porsche временно перестали выпускать некоторые модели. Jaguar из-за нового стандарта отказался от двигателей V6, отмечает Коммерсантъ.

Напомним, в России в 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 12,8%, до 1,8 млн штук.