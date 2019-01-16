В городах Сербии снова проходят массовые демонстрации

CA-NEWS (CA) - В городах Сербии снова проходят массовые демонстрации. Участники протестов требуют проведения честных выборов, свободы слова, отставки чиновников и руководителей национального телевидения, сообщает Би-би-си.

На 16 января в Белграде намечена демонстрация сторонников оппозиции, приуроченная к годовщине убийства политика Оливера Ивановича. Его убийцы до сих пор не найдены.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет «кланяться оппозиции» и прогибаться под ее требования, даже если на улицы выйдет 5 млн человек.

При этом он отметил, что готов провести внеочередные выборы в любой момент.

Протесты в Сербии не утихают уже шестую неделю.

Первая акция протеста прошла в Белграде 8 декабря. Поводом стало нападение на основателя оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» Борко Стефановича.

В конце ноября неизвестные в масках избили Стефановича и двух его соратников бейсбольными битами и металлическими прутьями.

На следующий день избитый Стефанович показал окровавленную рубашку, в которой он был в момент нападения, и пообещал бороться за то, чтобы Сербия не оставалась страной кровавых рубашек и страной, в которой проливается кровь инакомыслящих.

Через 2 дня после нападения на политика полиция арестовала двоих подозреваемых. Президент страны тут же заявил, что государство немедленно отреагировало и выполнило свою работу.

«Союз за Сербию» осудил нападение на своих членов, заявив, что оно стало следствием агрессивной политики президента Сербии Вучича, направленной против его политических оппонентов.

Акция в поддержку избитого политика быстро вылилась в протесты, которые не утихают уже больше месяца.

Митинги организуют активисты «Союза за Сербию» - это альянс из 30 различных оппозиционных партий и организаций.

Чего хотят демонстранты?

Во время митингов протестующие скандируют «Вучич - вор», «Нет измене» и «Защитим конституцию», а также требуют разобраться с коррупцией.

Оппозиционеры утверждают, что Вучич установил в Сербии автократический режим, контролирует работу основных СМИ и запрещает им давать трибуну критикам. Сам президент эти обвинения отвергает.

Массовые акции протеста теперь проходят не только в Белграде, но и в ряде других крупных городов Сербии.

«Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет», - сказала Би-би-си одна из участниц акции протеста в Белграде в прошлую субботу.

Собравшиеся также требуют расследовать участившиеся случаи нападения на независимых журналистов - например, обстоятельства нападения на журналиста Милана Йовановича, который расследовал коррупционные схемы и мафиозные группировки.

12 декабря неизвестные обстреляли и подожгли дом Йовановича в пригороде Белграда.

Что отвечают власти?

Президент Сербии Вучич говорит, что готов провести досрочные выборы.

По данным соцопросов, проводившихся в октябре 2018 года, «Сербская прогрессивная партия», которую возглавляет Вучич, пользовалась поддержкой 53% населения.

Альянс оппозиционных партий, согласно этим соцопросам, мог бы рассчитывать на поддержку 15%. Но такого альянса, по сути, пока нет. Единственное, в чем согласны представители различных оппозиционных групп, так это в том, что Вучич должен уйти.

При этом оппозиция предупредила, что будет бойкотировать досрочные выборы, если Вучич объявит об их проведении.

В 1990-е годы Александр Вучич был сторонником националистических идей и членом «Сербской радикальной партии». Позже он стал выступать за евроинтеграцию.

Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, он сторонник вступления Сербии в Евросоюз. При этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.