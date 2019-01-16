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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Кашагане на 45 дней полностью прекратят добычу нефти

CA-NEWS (KZ) - На Кашагане на 45 дней полностью прекратят добычу нефти, передает «Казинформ».

«В соответствии с нормативными требованиями, в 2019 году НКОК (North Caspian Operating Company) планирует провести капитальный ремонт на наземном комплексе Болашак и на морском комплексе D месторождения Кашаган в Каспийском море», - сообщили Казинформ в пресс-службе НКОК

Капитальный ремонт означает проведение планово-предупредительных ремонтных работ технологического оборудования на острове D и УПНГ «Болашак» при полной остановке производства.

Планируемый срок остановки - 45 дней. Работы будут проводиться с привлечением значительного количества персонала подрядных организаций.

Компания НКОК также проинформировала о том, что на период капитального ремонта все оборудование будет остановлено и производство нефти, газа и серы полностью прекратится.

Добытая до момента остановки нефть будет полностью экспортирована, храниться она не будет.

Напомним, в 2018 году компания НКОК, разрабатывающая в Атырауской области месторождение Кашаган, добыла 13.2 млн тонн нефти.

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