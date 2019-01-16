Дочь президента Монголии намерена построить детскую больницу

CA-NEWS (MNG) - Баттулгын Намуун, дочь действующего президента Монголии, создала фонд, который назвала своим именем - «Намуун», передает ARD.

В преддверии нового года для узкого круга Баттулгын Намуун организовала церемонию его открытия в отеле «Тэрэлж», расположенном в пригороде Улан-Батора.

Как сообщают местные СМИ, в церемонии открытия принимал участие и президент Монголии, объявив, что готов и в дальнейшем поддерживать идеи своей дочери.

Фонд «Намуун» намерен прежде всего сосредоточиться на строительстве детской больницы.

Отмечается, что виртуальное участие в церемонии открытия Фонда «Намуун» принимал Ли Бён Хон, южнокорейский актер. «Я знаю, что Намуун, с которой мы дружим, создала фонд, желая помогать детям. Я искренне желаю ей всего наилучшего...», - сказал он.

В церемонии приняли участие влиятельные люди страны, политики и бизнесмены, которые внесли в фонд свой вклад, пожертвовав определенные суммы на нужды детей Монголии.