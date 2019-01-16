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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Эрдоган обсудят предложение Турции по созданию буферной зоны в Сирии

CA-NEWS (CA) - Предложение Турции по созданию буферной зоны в Сирии будет обсуждаться в ходе переговоров президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают РИА Новости.

Накануне Эрдоган объявил о своем визите в Россию 23 января и сообщил о намеченных переговорах с Путиным в формате один на один.

«Этот вопрос (предложение Турции по созданию буферной зоны в Сирии), в том числе, будет обсуждаться, когда президент Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с президентом Путиным. Но конечная цель заключается в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в САР, под чем подписались и США, и Турция, и РФ, и все остальные члены ООН», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Он отметил, что Россия в полной мере будет добиваться учета интересов всех вовлеченных сторон, всех соседей Сирии.

«И, конечно же, интересы безопасности всех стран региона, включая Турцию, будут частью тех договоренностей, которых мы будем добиваться», - добавил министр.

Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента Турции, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона готова делать это в воздушном пространстве.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.

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