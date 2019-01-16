Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата пройдет в Ташкенте в апреле

- Узбекистан, общество
- 17:47, 16 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Для обсуждения мер по борьбе с последствиями изменения климата 3-4 апреля 2019 года в Ташкенте состоится Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата.
ЦАКИК 2019 соберет свыше 200 участников и спикеров со стороны ведущих национальных, региональных и международных организаций и ведомств. Конференция является продолжением инициативы Всемирного банка по обмену знаниями и информацией об изменении климата в Центральной Азии, поддерживаемой проектом CAMP4ASB.
Регион Центральной Азий является одним из самых уязвимых к последствиям изменения климата. Интенсивное таяние ледников, нарастающая частота стихийных бедствий и повышенная степень засушливости представляют собой лишь несколько факторов, способных принести огромный ущерб экономической стабильности и продовольственной безопасности региона.
Основная цель конференции – содействовать принятию решений в области адаптации к изменению климата, а также смягчению его последствий в Центральной Азии.
Отдельное внимание на ЦАКИК 2019 будет уделено вопросам глобальной и национальной политики, климатическим услугам, повышению потенциала, внедрению современных технологий в области изменения климата и возможностям климатического финансирования.
По результатам проведения конференции будет подготовлен итоговый документ, содержащий рекомендации и призыв к действиям в области адаптации к изменению климата и усилению регионального сотрудничества.
Мероприятие пройдет при поддержке Всемирного банка, Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, Узгидромета и Регионального экологического центра Центральной Азии.