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  16 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата пройдет в Ташкенте в апреле

CA-NEWS (UZ) - Для обсуждения мер по борьбе с последствиями изменения климата 3-4 апреля 2019 года в Ташкенте состоится Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата.

ЦАКИК 2019 соберет свыше 200 участников и спикеров со стороны ведущих национальных, региональных и международных организаций и ведомств. Конференция является продолжением инициативы Всемирного банка по обмену знаниями и информацией об изменении климата в Центральной Азии, поддерживаемой проектом CAMP4ASB.

Регион Центральной Азий является одним из самых уязвимых к последствиям изменения климата. Интенсивное таяние ледников, нарастающая частота стихийных бедствий и повышенная степень засушливости представляют собой лишь несколько факторов, способных принести огромный ущерб экономической стабильности и продовольственной безопасности региона.

Основная цель конференции – содействовать принятию решений в области адаптации к изменению климата, а также смягчению его последствий в Центральной Азии.

Отдельное внимание на ЦАКИК 2019 будет уделено вопросам глобальной и национальной политики, климатическим услугам, повышению потенциала, внедрению современных технологий в области изменения климата и возможностям климатического финансирования.

По результатам проведения конференции будет подготовлен итоговый документ, содержащий рекомендации и призыв к действиям в области адаптации к изменению климата и усилению регионального сотрудничества.

Мероприятие пройдет при поддержке Всемирного банка, Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, Узгидромета и Регионального экологического центра Центральной Азии.

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