В эпоху неолита в Туркменистане жило развитое общество с разделением труда

CA-NEWS (TM) - В эпоху неолита в Туркменистане жило развитое общество с разделением труда, сообщается на сайте журнала «Наука и жизнь».

Обнаруженная ранее в предгорьях Копетдага в местечке Йылгынлы-депе древняя специализированная мастерская с печами для обжига изделий из глины открывает новые данные о быте древних предков туркменистанцев, передает издание.

По данным, приведенным в журнале, исследования комплекса ремесленной мастерской Йылгынлы-депе еще не завершены, однако уже удалось найти около 2 тыс. единиц заготовок, бракованных поделок, целых и сломанных готовых изделий мелкой глиняной пластики, а также предметов, которые могли использовать в качестве орудий труда при работе с глиной.

Среди общего числа находок обнаружено более 200 поделок из стенок керамики, десятки шариков, фишек, фигурок животных.

Количество изделий мелкой глиняной пластики значительно превосходит нужды одной семьи, так что здесь, вероятно, производили изделия для нужд других членов общины поселка, то есть имели место разделение труда и сравнительно развитая социальная структура.

Памятник эпохи энеолита (медно-каменного века) Йылгынлы-депе находится на территории Государственного историко-культурного заповедника «Абиверд» (Ахалская область). Данные местности изучены с 1985 по 2014 годы совместно с национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры и Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (РАН).

В РАН отмечают, что Туркменистан остается единственным доступным для археологов местом изучения культуры ранних земледельцев, где научным исследованиям не мешают политические события.