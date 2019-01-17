Немецкие кредиторы накануне визита Мирзиёева в Германию заявили о решении проблемы 10-летней задолженности

CA-NEWS (UZ) - Вальдемар Киснер, 53-летний бизнесмен из Германии, заявил что 24 немецких кредиторов, строивших стадион "Бунёдкор" и Дворец форумов в Ташкенте, не имеют претензий к новому руководству Узбекистана в вопросе старых долгов. Об этом сообщает centralasian.org.

Накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию крупное немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что немецкие компании, участвовавшие в строительстве Дворца форумов в Ташкенте, еще не вернули свои десятки миллионов евро.

Автор статьи Даниэль Брайсон отмечает, что через десять лет после строительства «Дворца международных форумов» в Ташкенте немецкие компании, которые не получили миллионы евро, теперь надеются на поддержку политиков.

Вальдемар Киснер, представляющий 24 немецкие компании, которые в течении десяти лет не могут получить свои деньги за строительство «Дворца международных форумов» и стадиона «Бунедкор» в Ташкенте, заявил, что проблема «долгов» не должна бросать тень на экономические связи между двумя странами.

- Общая задолженность составляет 72 миллиона евро, а не 130 миллионов евро. 60 миллионов из них предназначены для "Дворца форумов" и 10 миллионов - для стадиона "Бунедкор". Для строительства этих объектов мы подписали контракт с компанией Zeromax в Швейцарии в 2009 году, а не с правительством Узбекистана. Глава компании Zeromax был арестован и не смог выплатить счета 24 немецких компаний. В настоящее время долг Zeromax перед немецкими кредиторами составляет 72 миллиона евро. Я работаю в Узбекистане 20 лет. Вопрос в том, что деньги нам должна компания. И теперь появилась возможность погасить этот долг», - сказал предприниматель.

В ходе официального визита президента Германии Шавката Мирзиёева в Германию 20-22 января запланированы переговоры с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Вероятно, в ходе встречи президенту Узбекистана зададут вопрос о немецких кредиторах. Однако, немецкий бизнесмен Вальдемар Киснер, который непосредственно связан с проблемой долгов, не хочет, чтобы этот вопрос был политически мотивированным. «Нас пригласили участвовать в новых проектах в Узбекистане, мы смотрим вперёд. а не назад. Мы встретились с руководством Узбекистана, и оно оказало нам доверие, а мы были рады принять приглашение участвовать в новых проектах. Эта проблема нашла очень простое решение, и мы не хотим перекладывать старый долг на плечи нового руководства страны», - говорит немецкий бизнесмен.

«Дворец международных форумов», который считался самым дорогостоящий объектом строительства за последние 20 лет в Узбекистане, был построен в 2009 году на площади Амира Темура в Ташкенте.

Генеральным подрядчиком строительства дворца выступила компания Zeromax. Компания заключила договор с немецкими компаниями на монтажные и отделочные работы дворцовых металлоконструкций.

Информация о стоимости строительства не разглашается.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, в здании было использовано 1 миллион и сто сотен тысяч кристаллов Сваровски.

Строительство дворца осуществляла компания Zeromax на основании указа президента Ислама Каримова «О строительстве Дворца форумов в Ташкенте», подписанного 5 июня 2008 года.