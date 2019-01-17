Выживший во время теракта 11 сентября американец погиб при атаке экстремистов в Найроби

CA-NEWS (CA) - Во время нападения членов группировки Аш-Шабаш на гостиницу в Найроби 15 января погиб американский бизнесмен, который пережил атаку террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сообщает газета Daily Mail.

Гражданин США Джейсон Шпиндлер переехал в Кению около пяти лет назад. 15 января ему исполнялся 41 год, и он обедал в ресторане отеля, когда в здание ворвались террористы.

"С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой брат Джейсон Шпиндлер скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби", – написал его брат Джонатан Шпиндлер в Facebook.

Шпиндлер был выпускником Техасского университета в Остине и юридического факультета Нью-Йоркского университета. Он работал в Корпусе мира в Перу.

15 января в столице Кении Найроби произошло вооружённое нападение на гостиницу с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. По последним данным, в результате атаки погибли 14 человек, в том числе гражданин Великобритании и гражданин США.