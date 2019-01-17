Глава Андижана обложил всех предпринимателей и фермеров области «футбольным налогом»

CA-NEWS (UZ) - Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в ходе подготовки к Суперлиге 2019 года потребовал, чтобы все действующие в области предприниматели заплатили 8,5 млрд. сумов ($964 тыс) "спонсорской помощи" в счёт Андижанского профессионального футбольного клуба (ПФК).

В 6-страничном документе администрации Андижанской области перечислены названия 167 предприятий и организаций, на которые возложили «футбольный налог», передает centralasian.org.

Чиновник областного хокимията подтвердил, что предпринимателям и должностным лицам на собрании было предложено оказать «спонсорскую помощь» местному футбольному клубу.

Местный чиновник, хорошо осведомленный о ситуации в андижанском ПФК, сказал, что основной спонсор футбольного клуба - компания GM Uzbekistan не выплатила и трети суммы, внесённой в смету, что и вынудило главу области возложить "спонсорство" на предпринимателей.

На встрече 9 января 2019 года под председательством хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова обсуждались проблемы материально-технической базы местного футбольного клуба "Андижан". В решении собрания приведён список из 167 предприятий и учреждений, которые должны обеспечить ПФК материальной помощью.

Каждому указанному в списке предпринимателю поручено перечислить деньги на счет футбольного клуба в "Асака банке".

Государственные учреждения облагаются налогом в 5 миллионов сумов ($600), а частные предприятия - 350 миллионов сумов ($42 тыс).

Как сообщил андижанский предприниматель, после собрания и решения хокима области, на предпринимателей начали оказывать давление на более быстрой передаче денег.

В соответствии с указом президента от 9 марта 2017 года, GM Uzbekistan назначен главным спонсором Андижанского футбольного клуба.

Представитель GM Uzbekistan сообщил, что компания находится на грани банкротства, поэтому на спонсорство нет денег.

«Причина нехватки денег в том, что снизилась продажа автомобилей. Нет экспорта. GM Uzbekistan сейчас расследует прокуратура. Всё идёт к банкротству. Короче, не до футбола», - сказал чиновник GM Uzbekistan.