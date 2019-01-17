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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хорезме начали массово увольнять учителей и воспитателей, достигших пенсионного возраста

CA-NEWS (UZ) - Десятки учителей и воспитателей детских садов, достигших пенсионного возраста в Хивинском, Янгибазарском и Багатском районах Хорезмской области были уволены с начала января нового года.

Увольнения педагогов начались на фоне того, что с 1 января 2019 года работающие пенсионеры в Узбекистане начнут получать полную сумму пенсий, сообщает centralasian.org.

Уволенные учителя обвиняют отдел народного образования Хорезмской области в нарушении трудового законодательства, а также недавно вышедшего указа президента о поощрении работающих пенсионеров.

62-летняя заведующая детским садом в Хивинском районе Хорезмской области, возглавлявшая детское учреждение на протяжении 15 лет и была уволена в начала января после указа президента о предоставлении полной пенсии работающим пенсионерам, рассказывает: «...им, видимо, стало тяжело выплачивать нам ежемесячно и зарплаты и пенсии, и теперь всех учителей и воспитателей пенсионного возраста увольняют. В нашем районе за один день были уволены шесть руководителей детских садов и девять воспитателей.

Указ президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и повышению эффективности системы пенсионного обеспечения граждан», подписанный 12 декабря 20118 года и предусматривающий полную выплату пенсий всем пенсионерам, вступил в силу с января 2019 года.

Ранее пенсионерам выплачивалось 50% пенсий, а с начала января, согласно указу - 100%. Указ также предусматривает, что с 1 января 2019 года максимальная заработная плата для расчета пенсии была увеличена с восьми до десяти минимальных месячных заработных плат.

Хорезмское управление народного образования заявило, что некоторые пенсионеры могут быть уволены, чтобы дать больше возможностей молодым кадрам.

В настоящее время пенсионный возраст в Узбекистане составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Начиная с 2022 года, возраст выхода на пенсию планируется увеличить до 6 месяцев в году, и довести пенсионный возраст для женщин - с 58 лет, а для мужчин - с 63.

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