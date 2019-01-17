Таджикские налоговики требуют повысить тарифы на звонки через мессенджеры

CA-NEWS (TJ) - Налоговый комитет Таджикистана потребовал у операторов мобильной связи страны повысить тарифы на звонки через мессенджеры, которые были запущены вместо Сети следующего поколения - Next Generation Network (NGN).

Налоговики предупредили: если компании до 17 января не примут соответствующее решение, то Налоговый комитет, Министерство финансов и Служба связи при правительстве согласуют свои цены на звонки через мессенджеры и отправят на утверждение в кабмин.

Специалисты Налогового комитета выяснили, что минута разговора через мессенждеры стоит примерно 15 дирамов, «Стоимость одной минуты разговора с абонентом, находящимся за пределами страны, составляет 1 сомони и 20 дирамов, т.е. стоимость разговора через мессенджеры дешевле в 8 раз. Именно из-за этого многие абоненты предпочитают мессенджеры», - говорят налоговики.

Как стало известно, тема тарифов на звонки через мессенджеры была обсуждена на состоявшемся на прошлой неделе рабочем совещании правительственной комиссии. Согласно протоколу заседания, члены комиссии предлагают установить цену за один мегабайт для разговора по мессенджеру в 65 дирамов ($0.07).

Ранее Налоговый комитет Таджикистана направил письмо президенту Эмомали Рахмону, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN. В нем, в частности, говорилось, что львиная доля международных переговоров осуществляется через NGN и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.