В Монголии обсуждают кандидатуру следующего председателя парламента

CA-NEWS (MNG) - Многие надеялись на перемирие внутри правящей Монгольской народной партии (МНП), продолжающейся на протяжении более чем месяц, но видимо, такого не случится, говорится в статье Монголии Сейчас.

Ожидания по поводу продолжения нормальной деятельности ВГХ (парламента) Монголии с началом текущей недели также не оправдали надежды, т.к. уже вчера, 16 января, были отменены заседания двух постоянных комитетов и подкомитета из-за недостаточной посещаемости членов ВГХ.

В чём же причина повторного приостановления деятельности монгольского парламента, когда обе группы внутри правящей политической силы нашли общий язык в вопросе утверждения законопроекта об отправке председателя ВГХ в отставку?

А всё потому, что стороны не могут прийти к договорённости. Наряду с отправкой в отставку спикера парламента, в политических кругах начали бурно обсуждать и следующую кандидатуру председателя ВГХ.

И хотя слухи ходили о кандидатурах бывшего председателя парламентской группы от МНП Д.Хаянхярваа и экс-премьера Ж.Эрдэнэбата, оба предполагаемых кандидата опровергли это.

А по словам члена ВГХ Ё.Баатарбилэга в числе следующих кандидатов на этот пост поговаривают о трёх самых опытных членах парламента в лице министра обороны Н.Энхболда, вице-премьера О.Энхтувшина и министра юстиции и внутренних дел Ц.Нямдоржа.

На сегодняшний день никто из этих трёх парламентариев официально не выражал свою позицию по этому поводу. Среди членов власти предержащей партии уже появились разговоры о том, что на уровне руководства МНП считают возможным назначение следующего спикера из этих трёх кандидатов.

Но нельзя забывать тот факт, что министр юстиции и внутренних дел Монголии Ц.Нямдорж был освобождён от должности председателя ВГХ по собственному желанию ввиду «самовольного» внесения изменений в закон, поэтому многие считают, что у него мало шансов стать спикером монгольского парламента.

Основная загвоздка в том, что кто бы из этих трёх кандидатов не стал руководить парламентом, в любом случае освобождается ещё одно министерское кресло. Плюс ко всему прочему, вопрос об освобождении министров дороги и развития транспорта и образования, науки, культуры и спорта пребывает в «подвешенном состоянии».

Таким образом, вероятнее всего, стороны «под предводительством» председателя ВГХ М.Энхболда и председателя Монгольской народной партии, премьер-министра У.Хурэлсуха не могут прийти к договорённости по назначению трёх министров в окончательном варианте, что снова привело к приостановлению деятельности ВГХ Монголии.

Возможно, несмотря на создание рабочих групп с двух сторон для поиска путей примирения, никто из них не уступает друг другу, что делает невозможным принятия окончательного решения.

По слухам в рамках рабочих групп поднимали несколько вариантов согласования. К примеру, если предположить, что один из вышеперечисленных трёх министров займёт пост председателя ВГХ, Кабинет министров У.Хурэлсуха пополнится тремя новыми главами ведомств. Поэтому три министерских кресла намеревались «отдать» группе МНП из 27 парламентариев.

Другой вариант: поступало предложение о назначении новых министров не из членов парламента.

В любом случае, члены правящей политической партии говорят о том, что эти рабочие группы придают особое значение и стараются «пополнить» правительство и определиться с преемником председателя ВГХ, если даже не удастся примирить обе группы между собой.

Но велика вероятность того, что на разрешение этих вопросов уйдёт достаточно много времени, а это в свою очередь может привести к застою государственной деятельности.