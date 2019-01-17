В Ташкенте на террасе пекарни обнаружен повешенным студент Университета дипломатии

CA-NEWS (UZ) - На террасе одной из пекарен в Юнусабадском районе города Ташкента обнаружен повешенным студент четвертого курса Университета мировой экономики и дипломатии. Его однокурсники предполагают, что это было самоубийство, передает centralasian.org.



23-летний студент Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) был уроженцем Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Как сообщил один из его однокурсников, покойный Ш.М. покинул общежитие вуза 14 января, приблизительно в 6 часов вечера.

Утром 15 января студент был обнаружен повешенным на террасе пекарни, находящейся на 10-м квартале Юнусабадского района города Ташкента.

– Уходя из общежития, он сказал нам, что идет с ночевкой к родственникам. Однако 15 января его нашли повешенным на террасе одной из пекарен в Юнусабадском районе, – сказал один из однокурсников покойного студента.

Еще один однокурсник покойного студента говорит, что в последние дни его друг ходил подавленный. "Сейчас мы сдаем контрольные экзамены. Этот парень часто пропускал учебу, так как помимо занятий, он еще и работал. Ему угрожали, что оставят на второй год. Сами подумайте: стоимость контрактного обучения стоит у нас 22 миллиона сумов (около 2590 долларов США). Если бы его оставили на второй год, то как бы он нашел эти деньги? Ведь он еле зарабатывал деньги на учебу, – сказал один из однокурсников повесившегося студента.

Однако один из помощников ректора опроверг заявления однокурсников покойного студента.

"Вам дали неправильную информацию. Вчера проректор вызвал нас к себе и отругал, заявив, что однокурсники умершего студента обвиняют нас в оказании на него психологического давления. Однако мы показали проректору журнал и все остальные документы. Мы ни разу не были несправедливы к этому парню. Кроме того, у него не было проблем с оплатой стоимости обучения. Он стопроцентно оплатил обучение в университете за первый семестр. Так как покойный был из малообеспеченной семьи, мы сделали ему скидку при оплате обучения, – пояснил один из помощников ректора.