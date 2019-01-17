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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане решили отказаться от проб Манту

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане решили отказаться от проб Манту для диагностики туберкулёза у детей. Их постепенно заменят более современными тестами. Об этом рассказал директор национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Малик Аденов, сообщает "КазТАГ".

"Туберкулиновая проба была изобретена давно. В некоторых случаях она даёт ложноположительные результаты, так как основана на аллергическом компоненте", – сказал Малик Аденов.

Он отметил, что от использования проб Манту в Казахстане решили постепенно отказаться полностью.

"Сейчас в Казахстане внедряется альтернатива – диаскинтест. Он российского производства и позволяет исключить аллергические компоненты", – отметил Малик Аденов.

Он добавил, что для диагностики туберкулёза также планируют использовать квантифероновый тест, основанный на иммунной реакции. Этот метод позволяет выявить у детей болезнь на той стадии, когда она практически никак себя не проявляет. Квантифероновый тест также помогает диагностировать нелёгочную форму туберкулёза у взрослых.

Малик Аденов сказал, что конкретных сроков полной замены проб Манту пока нет, но использование новых кожных тестов планируют со временем внедрить во всех регионах страны.

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