В Нью-Йорке сняли на видео взрыв исторического моста через Гудзон

CA-NEWS (CA) - В Нью-Йорке 15 января снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи.

Как сообщает New York Post, несмотря на будний день, несколько сотен человек пришли посмотреть на снос Таппан Зи.

"Это стоило того, чтобы помёрзнуть. Такое бывает раз в жизни. Этот взрыв был просто потрясающим", – сказал один из очевидцев.

Мост Таппан Зи был возведён в 1955 году. Изначально его планировали снести в 2005 году, но в итоге работы перенесли на более поздний срок. Вместо старой переправы в 2017 году через Гудзон построили новый мост.