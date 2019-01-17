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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Репортеры без границ» призвали Меркель вступиться за свободу слова в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель затронуть тему расширения свободы СМИ в Узбекистане в ходе предстоящих переговоров с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым, передает DW.

Мирзиёев, после вступления в должность президента в 2016 году, освободил известных журналистов, которые десятилетиями томились в тюрьмах, СМИ, подвергавшиеся жесткой цензуре, стали вещать несколько свободнее, однако интернет остается под строгим контролем, а почти все независимые интернет-ресурсы - под запретом, говорится в пресс-релизе правозащитной организации, обнародованном в среду, 16 января.

"Чтобы осторожные шаги к свободе в Узбекистане не остались чисто косметическими, президент Мирзиёев должен создать климат, который позволит независимым журналистам вернуться и из первых рук сообщать о событиях в стране. Поистине нелепо, что Узбекистан отменяет визовый режим для немецких туристов и при этом продолжает отгораживаться от критически настроенных журналистов. Германия должна воспользоваться своим значительным политическим влиянием и не сосредоточивать внимание исключительно на экономическом сотрудничестве", - считает глава германского филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

В заявлении правозащитной организации подчеркивается, что после освобождения известных журналистов, не менее важно привлечь к ответственности тех, кто повинен в их многолетнем лишении свободы. "Без полной реабилитации пострадавших и предоставления им адекватной компенсации, освобождение журналистов останется фиговым листком, служащим, главным образом, для того, чтобы выставлять нового президента в хорошем свете. Необходимо также наказать тех, что пытал журналистов в тюрьмах, и продолжают делать это по сей день", - говорится в документе.

"Репортеры без границ" отмечают, что в рейтинге 180 стран Узбекистан занимает 165 место по свободе СМИ.

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