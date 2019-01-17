Sanofi о продаже контрабандного инсулина в Узбекистане: Препарат предназначен для Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Производитель шприц-ручек для инсулина – фармацевтическая компания Sanofi прокомментировала информацию о продаже в Узбекистане препарата, предназначенного для рынка Казахстана. Шприц-ручки для инсулина с маркировкой на казахском языке можно приобрести в свободной продаже в аптеках Ташкента по низкой цене, передает informburo.kz.



"Препарат был импортирован в Казахстан в январе 2018 года и отгружен дистрибьюторам. Дальнейшая реализация продукта до конечного потребителя осуществляется дистрибьюторами. Данная упаковка предназначена исключительно для рынка Казахстана. Компания "Санофи" не владеет информацией о том, каким образом препарат, предназначенный для рынка Казахстана, оказался в Узбекистане", – сообщили informburo.kz в пресс-службе компании.

В Sanofi подчеркнули, что эта ситуация увеличивает риск попадания на рынок Узбекистана контрабандного товара.

"Компания обеспокоена любым фактом незаконного импорта лекарственных средств, в том числе в связи с невозможностью обеспечения необходимого контроля качества при перевозке и хранении таких лекарственных препаратов. Кроме того, существование такой практики увеличивает риск попадания на рынок фальсифицированных лекарственных препаратов. Следовательно, в результате страдают пациенты, которым предназначены данные препараты", – заключили в компании.

Заместитель главы Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков сообщил, что о незаконной продаже казахстанского инсулина в Узбекистане в ведомстве узнали ещё в декабре 2018 года.

"Мы получили информацию к концу 2018 года. Минздрав срочно принял меры, направил письмо в МИД. На сегодня у нас информации от Узбекистана не поступило. Но мы работаем, чтобы получить информацию. В прошлом году с февраля мы организовали мониторинговые группы, проводили проверки по факту получения препаратов", – сообщил на брифинге Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, после телефонного опроса в 2018 году выяснилось, что 149 казахстанцев с сахарным диабетом не получили препараты. Что же касается продажи казахстанских препаратов в Узбекистане, то попасть на соседний рынок легально они не могли.

"Мы отправили письмо в Генпрокуратуру. Сейчас проверка идёт", – добавил он.

Заместитель Генерального прокурора Казахастана Андрей Лукин подтвердил, что надзорный орган изучает эту ситуацию.

"Мы направили соответствующий запрос нашим партнёрам в Узбекистане, чтобы нам предоставили соответствующую информацию: кто его реализовывал и как. По данному факту сейчас мы анализируем ситуацию. Мы примем соответствующие меры при подтверждении этой информации", – сказал он в кулуарах пленарного заседания в Мажилисе.

По словам председателя Комитета фармации Людмилы Бюрабековой, ведомство направило письмо в Министерство иностранных дел РК, чтобы поставить в известность узбекскую сторону.

"Инсулины у нас покупаются единым дистрибьютором, поставляются непосредственно в медицинские организации РК, где пациентам выписывают рецепты и они получают их на руки. В прошлом году мы выявляли несколько фактов наличия в розничной сети таких препаратов, которые закупались именно единым дистрибьютором только для ГОБМП. И также информировали правоохранительные органы о том, что такие факты есть", – отметила Людмила Бюрабекова.

Она напомнила, что в прошлом году в Казахстане действительно была нехватка лекарств.

"В январе прошлого года неоднократно обращались пациенты с тем, что есть перебои. Мы изменили процедуру госзакупок, они стали централизованными. Из-за изменений в законодательстве мы поздно начали процедуру закупок. Когда все процедуры завершились, закупки прошли, обеспечение пошло, плюс ещё подсоединилась проверка Генпрокуратуры. Выяснилось, что этих препаратов даже много для нас. У нас появился профицит. Он перешёл остатком на текущий год и позволил нам бесперебойно обеспечивать уже с 1 января", – добавила глава комитета.

Ранее в ТОО "СК-Фармация" подтвердили informburo.kz, что шприцы-ручки для инсулина "Лантус Солостар" серии №7F5034A приобретали для казахстанских поликлиник для бесплатной выдачи пациентам.

С начала 2018 года больные сахарные диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина. В конце 2018 года лекарственного препарата не хватало даже детям. В Министерстве здравоохранения РК на претензии родителей заявили, что пациенты с сахарным диабетом полностью обеспечены медикаментами.

Всего в 2018 году, по данным Минздрава, для больных сахарным диабетом ТОО "СК-Фармация" закупило 47 наименований лекарственных средств и изделий, а в некоторых регионах даже возникли излишки на 4 млрд тенге ($10,5 млн).

"Медорганизации осуществили возврат невостребованного инсулина на сумму 528 млн тенге ($1,3 млн)", – сообщили тогда в "СК-Фармация".