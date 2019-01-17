Монгольские таможенники выявили 2028 нарушений в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - 15 января состоялась совещательная встреча руководящих должностных лиц Главного таможенного управления (ГТУ) Монголии, в ходе которого было объявлено о том, что в 2018 году выявлено 2028 нарушений, передает Монголия Сейчас.

Участники встречи подвели итоги прошедшего года и обсудили задачи наступившего года.

По итогам 2018 года ГТУ перевыполнило план централизации суммы в 2,19 триллионов тугриков ($830 млн) в госбюджет страны, внеся сумму в 2,73 триллиона тугриков (более $1 млрд), тем самым перевыполнив план на 124,6% или 538,9 млрд тугриков ($204 млн).

Из выявленных 2028 незаконных действий наложен штраф в размере 2,3 млрд тугриков (более $870 тыс.), а сумма оплаченных таможенных и иных налоговых уплат составила 6,1 млрд тугриков (более $2 млн).

В ходе совместных работ с правоохранительными органами выявлено 15 попыток незаконного ввоза в страну наркотических средств и психотропных веществ и установлено 2 канала их отправки и получения.