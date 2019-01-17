Избран новый мэр Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - 16 января, в ходе собрания хурала представителей граждан (ХПГ) Улан-Батора прошло голосование за кандидатов на пост мэра столицы Монголии, сообщает Montsame.

На заседании присутствовали 43 делегатов, которым предстояло выбрать нового мэра из двух кандидатов - действующего председателя ХПГ С.Амарсайхана и члена ХПГ С.Мунхчулууна.

Последний выдвинул свою кандидатуру из зала заседания во время рассмотрения вопроса назначения нового мэра.

По итогам тайного голосования оба кандидата набрали равное количество голосов – по 21 каждый.

После подсчета 100% протоколов повторного голосования, которое признано состоявшемся, победу одержал Самданнямын Мунхчулуун, набравший большинство голосов присутствующих – 24 против 16 голосов.

Постановление по итогам голосования одобрено большинством голосов и принято решение представить в правительство Монголии.