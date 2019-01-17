Президент Монголии сообщил о попытке экс-президента и экс-премьеров продать иностранцам крупнейшее месторождение угля

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 16 января выступил перед руководящими работниками прокуратуры, сообщает Монголия Сейчас.

Прежде всего Баттулга отметил, что он говорит не как Президент, а как неравнодушный гражданин. И, что именно в этом качестве он передаёт генеральному прокурору М.Энх-Амгалану подборку материалов о попытках экс-президента Цахиагийн Элбэгдоржа, экс-премьер министров Мэндсайханы Энхсайхана и Жаргалтулгын Эрдэнэбата в 2015-2016 годах продать иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван-толгой.

Баттулга заявил, что имеется много других примеров коррупционных действий монгольской элиты. 16 января стало известно, что суд оставил под стражей бывшего генерального прокурора Д.Дорлигжава и дал разрешение на арест бывшего министра финансов С.Баярцогта.

Цахиагийн Элбэгдорж — президент Монголии с 18 июня 2009 года по 10 июля 2017 года. Один из лидеров мирной демократической революции 1990 года, прекратившей почти 75-летнее правление МНРП Монгольская народно-революционная партия).

Дважды занимал должность премьер-министра Монголии, один раз — вице-спикера Великого государственного хурала, один раз — лидера парламентского большинства, и трижды избирался депутатом в Великий государственный хурал. Известен своими либеральными взглядами. 28 августа 2008 года после поражения партии на выборах и последовавших затем беспорядков в Улан-Баторе ушёл в отставку с поста лидера Демократической партии.

Мэндсайханы Энхсайхан — монгольский политический и государственный деятель, премьер-министр Монголии с 19 июля 1996 по 23 апреля 1998 года. Председатель Демократической партии — крупнейшей оппозиционной партии Монголии. Доктор экономических наук.

Жаргалтулгын Эрдэнэбат — монгольский политик. Премьер-министр Монголии 2016 г.–2017 г.