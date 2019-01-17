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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Большая часть Душанбе сегодня останется без электричества

CA-NEWS (TJ) - Существенная часть столицы Таджикистана сегодня останется бех электричества. Электроэнергии не будет в дневное время на некоторых улицах столичных районов Сино, И. Сомони и Фирдавси, сообщило агентство Азия Плюс.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в Душанбе сегодня, 17 января, с 09:00 до 16:00 будет отключена подача электроэнергии по некоторым улицам столичных районов Сино, И. Сомони и Фирдавси.

В столичных энергетических сетях «АП» сообщили, что в указанное время электричества не будет на улицах Джангалак, Дахана, Навобод, Мушфики, К.Цеткин, Н.Карабаева, Р.Набиева, Борбад, Рохи нав, Хамадони и в 65-ом микрорайоне.

«В зависимости от объема ремонта и профилактических работ в некоторых случаях энергопитание будет подключено до указанного времени», - отметили в энергосетях.

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