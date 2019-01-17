Туркменские военные обеспокоены низкой боевой подготовкой срочников и резервистов

CA-NEWS (TM) - Туркменские военные обеспокоены низкой боевой подготовкой срочников и резервистов, передает Азатлык.

«О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям», - сообщили Азатлыку 16 января в Министерстве обороны Туркменистана.

Сообщение о низкой подготовке резервистов и солдат прозвучало на фоне учёта резервистов в Туркменистане.

По данным источника, в настоящее время армия страны оснащается новым вооружением и военной техникой, но военной подготовке уделяется недостаточно внимания.

«Оружия и военной техники у нас достаточно, в последние годы активно покупали у России, Турции, Китая. Но срочники, их около 35 тыс., очень плохо подготовлены, не умеют пользоваться оружием, а резервисты вообще незнакомы с этим оружием, так как большинство из них служили в последние годы СССР и первые годы независимости, когда на вооружении было старое российское оружие», - отметил источник в Министерстве обороны.

Еще одной причиной низкой военной подготовки среди населения Туркменистана, является то, что с первых лет независимости боеготовности армии не придавалось должного значения.

Практически с первых лет основания туркменская армия подвергалась реформам. Предыдущий президент Туркменистана Сапармурат Ниязов перевел вооруженные силы на самообеспечение. Это привело к тому, что солдаты в изношенных одеждах, голодные ходили работать на поля, пасли скот, работали в частных хозяйствах и т.д.

Кроме того отмечается то, что военное начальство обеспокоено, что резервисты не будут с рвением рисковать своей жизнью ради правительства, которое оставило их на произвол судьбы.

Руководство Туркменистана неоднократно заявляло о том, что совершенствование материально-технической базы туркменских вооруженных сил является одной из приоритетных задач государства.

Государственное телевидение регулярно показывает визиты главы государства в военные части, сообщая об оснащении вооруженных сил современным вооружением и военной техникой.

Вместе с тем, военнослужащие Туркменистана продолжают вносить вклад в продовольственное обеспечение страны.

Накануне глава государства посетил подсобные хозяйства военных и правоохранительных структур и остался доволен их работой в сфере животноводства, птицеводства, собаководства и садоводства.

Власти Туркменистана и официальная пресса об осуществлении военного учета среди населения не сообщают, а также не комментируют ситуацию на государственной границе с Афганистаном.

Протяженность государственной границы Туркменистана и Афганистана составляет около 800 км. Вместе с тем Азатлык сообщает, что почти все приграничные регионы, расположенные на афганско-туркменской границе, находятся в руках боевиков.

«Единственный участок на всем протяжении границы на севере Афганистана с Туркменистаном, находящийся в руках правительственных сил Афганистан - это Акине Бандар, граничащий с Лебапской областью Туркменистана в районе населенного пункта Имамназар. Это важный пункт транспортного сообщения между странами и перевозки грузов. Его протяженность около 2-3 км», - сообщил 14 января корреспондент Азатлыка в Афганистане Шамердангулы Мырады, со ссылкой на официальные данные правительства Афганистана.

Накануне власти приграничной провинции Фарьяп и правительство Афганистана сообщали, что от 85 до 95% территории данной провинции находятся в руках вооруженных группировок, в основном «Талибана».

15 января афганская армия при поддержке международной миссии НАТО «Решительная поддержка» осуществила наступление, по меньшей мере, в трех районах провинции Фарьяп - Ширитегап, Ходжасебизпош и Алмар.

Как сообщается, в данной операции при участии афганского спецназа были убиты около 20 боевиков, в том числе полевой командир одной из вооруженных группировок.

Фарьяп является одной из 5 провинций Афганистана, граничащих с Туркменистаном. Непосредственно на границе Афганистана с Туркменистаном расположены 9 районов провинции Фарьяп, 3 района провинции Джовзджан, 3 района провинции Бадгис, 3 района провинции Герат, а также 1 район провинции Балх.

Приграничные районы Афганистана являются регионом компактного проживания этнических туркмен. В результате захвата боевиков, тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома и в настоящее время все еще находятся в стихийных лагерях беженцев без крова и питания.