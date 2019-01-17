Скончался один из ведущих американских инвесторов Джон Богл

CA-NEWS (CA) - Один из самых успешных американских инвесторов и основатель группы Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет, сообщает телеканал CNBC.

Причина смерти предпринимателя не раскрывается, однако телеканал отмечает, что у Богла в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. За жизнь инвестор перенес шесть сердечных приступов, а в 1996 году ему пересадили сердце.

Джон Богл родился 8 мая 1929 года. Карьеру начал в управляющей компании Wellington Management Company и уже в 35 лет стал ее исполнительным директором.

В 1975 году Богл основал компанию Vanguard, в которой занимал посты председателя правления и генерального директора до 1996 года. В настоящий момент компания управляет активами на сумму свыше $5,1 трлн, уточняет ТАСС.

Богл — автор 13 книг об инвестициях. Последняя — «Держаться курса: История Vanguard и индексная революция» — вышла в 2017 году.