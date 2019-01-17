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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дом и поместье Мухаммеда Али в Мичигане приобрёл турецкий фонд, действующий в США

CA-NEWS (CA) - Супруга Мухаммеда Али Лони Али, продала дом, расположенный в штате Мичиган на берегу реки Святого Джозефа, и поместье площадью в 328 гектаров фонду «Türken», сообщает TRT.

«Турецкий фонд молодёжи и образования» (Türken), действующий в США, купил дом, скончавшегося в 2016 году легендарного борца Мухаммеда Али, находящийся в Мичигане за $2,5 млн.

Согласно информации выходящей в Чикаго газеты «Tribune», супруга Мухаммеда Али Лони Али, продала дом, расположенный в штате Мичиган на берегу реки Святого Джозефа, и поместье площадью в 328 гектаров фонду «Türken».

Помимо большого дома с 4-мя спальнями, на территории поместья расположены спортивный зал, где имеется боксёрский ринг, баскетбольная площадка и бассейн, всё вместе составляющие 7 пристроек.

Этот дом Мухаммед Али в середине 70-ых годов купил за 400 тысяч долларов и даже после того как он переехал в Лос -Анджелес и Аризону, он временами приезжал в поместье, чтобы отдохнуть и уединиться.

Выставившая дом и поместье Мухаммеда Али маклерская компания Cressy & Everett заявила, что к ним поступило много предложений о покупке, в том числе из Индонезии и Дубайи, но его нынешний покупатель фонд «Türken» был больше всех очарован этой местностью и здешним духом ностальгии.


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