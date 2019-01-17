В Таджикистане сохраняется угроза схода снежных лавин

CA-NEWS (TJ) - Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает о сохраняющейся угрозе схода снежных лавин в горных районах страны.

По данным синоптиков в период 17-20 января на южных склонах Гиссарского хребта (Варзоб – Анзоб), в горных районах РРП и западных районах ГБАО ( Дарвоз-Хорог, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим) сохраняется угроза схода снежных лавин.

На горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами – 500 метров, сообщает Авеста.

На автомагистралях республики сохраняется снежный накат, гололедица и снежные заносы. На горных перевалах туман (ухудшение видимости до 200 м).

20 января в республике ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные (за исключением ГБАО).

По данным КЧС республики, 15-16 февраля 2019 года обильные осадки спровоцировали сход ряда снежных лавин на автодорогах Душанбе-Куляб-Дарваз-Хорог-Мургаб и Рашт- Сангвор – Ляхш – граница Кыргызской Республики.

В частности, лавины сошли на 334-344-363 и 364 километре автодороги Душанбе-Хорог на территории Дарвазского района, на 462 км Ванджского района, 566-574 км Рушанского района, 559-594 км Шугнанского района.

Кроме того, снежные лавины, сошедшие на автодороге Хорог-Ишкашим и Хорог –Мургаб стали причиной временного прекращения автомобильного движения.

Также снежной лавиной была блокирована автодорога Рашт-Сангвор-Ляхш- граница Кыргызской Республики. На места схода снежных лавин была направлена дорожная техника, которая расчищает дороги от снега для возобновления движения автотранспорта.

КЧС Таджикистана предоставила информацию о состояние автодорог на территории страны на 17:00 часов 16 января 2019 года в связи с выпавшими осадками:

Автодороги Душанбе-Рашт-Ляхш-Кыргызстан, Душанбе-Чанок, а также перевалы Анзоб, Шаршар, Чормагзак и Фахробод полностью расчищены и функционируют в штатном режиме. Автодорога Душанбе-Куляб-Калаи-Хумб (на территории села Шикев Дарвазского района), Хорог-Ишкашим, Хорог-Рошткалъа, Хорог –Мургаб расчищаются и временно закрыты.