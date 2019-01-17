Андрис Лиепа возглавил балетную труппу ГАБТ Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 16 января министр культуры РУз Бахтияр Сайфуллаев представил нового руководителя балетной труппы ГАБТ им. А.Навои. Им стал Андрис Лиепа — Народный артист России, советский и российский солист балета, театральный режиссёр и продюсер, сообщает Афиша.уз.



Основатель Благотворительного фонда имени своего отца — Мариса Лиепы, Андрис является членом попечительского совета фестиваля «Черешневый лес».

Андрис Лиепа прибыл в Ташкент в октябре прошлого года. С того времени он занимался постановкой в Большом театре одноактных балетов хореографа-реформатора Фокина "Шахерезада" и "Жар-птица" Игоря Стравинского. 6 декабря в столице прошла премьера одноактных балетов «Жар Птица» и «Шахерезада», поставленных Андрисом Лиепа.

Два шедевра, созданные в 1910 году, были впервые показаны на сцене Гранд Опера в Париже. Уже более 100 лет назад «Жар-птица» и «Шахерезада» покорили Францию. Именно с этих шедевров основателя современного русского балета Михаила Фокина началось его триумфальное шествие по всему миру. В 1993 году балеты были восстановлены Андрисом Лиепой, вошли в репертуар Мариинского театра, где уже на протяжении 26 лет идут эти спектакли.