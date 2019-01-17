Азербайджан экспортирует много газа. До жителей страны газ доходит не всегда, - BBC

CA-NEWS (CA) - Природный газ занимает второе место в структуре экспорта Азербайджана, уступая лишь нефти. Страна продает газ на сумму более миллиарда долларов, участвует в крупных газовых проектах и обеспечивает почти 100% потребления соседней Грузии. А вот в самом Азербайджане с приходом холодов во многих домах газ исчезает, сообщает Би-би-си.



"Папа звонил в газовую подряд полтора часа, и никто не брал трубку", - рассказывает Орхан, житель поселка Маштага в 30 километрах от Баку. Зимой у него дома неделями не бывает газа, а всё газовое оборудование, как говорит Орхан, превращается в бесполезное железо.

Маштага - типичный пригородный поселок Апшеронского полуострова. Тут, как и везде на полуострове, круглый год дует ветер (второе название Баку - "Город ветров"), а учитывая высокую влажность, зимой здесь довольно холодно.

"Прошлая зима еще была мягкая, без снега, и в помещении ходили только в куртках", - говорит Орхан, вспоминая, что два года назад ложился спать в куртке и дубленке, накрываясь двумя одеялами. В Маштаге большие дома, и в холодное время люди часто переселяются в одну комнату, которую проще протопить.

Местные жители рассказывают, что проблемы с газом начались еще в 1990-х. С тех пор с первыми холодами в ноябре и до апреля в лучшем случае в сети падает давление, а в худшем - газ исчезает вовсе. Тогда сельчане переключается на хворост и шишки, а те, кто побогаче, используют электрические печки.

Как говорят жители поселка, до Azeriqaz (государственный поставщик газа) практически невозможно дозвониться, а когда получается, им называют самые разные причины происходящего, но радикально изменить ситуацию не получается.

Маштага - не единственное место в Азербайджане, испытывающее проблемы с газом. Подобное происходит в разных регионах страны и даже в столице. Из-за резкого похолодания в апреле прошлого года, когда поставщики уже снизили подачу к летнему периоду, потребление резко подскочило, и газ исчез во многих домах даже в центре Баку.

Газ на экспорт

Всего в нескольких километрах от поселка Маштага высится небоскреб госкомпании SOCAR, которая добывает нефть и газ. Азербайджан в прошлом году экспортировал 8,9 миллиарда кубометров природного газа на сумму в 1,3 миллиарда долларов. Как говорит экономист Тогрул Машаллы, в этом случае перебоев с поставками нет и быть не может, так как страна строго придерживается прописанных в контрактах обязательств.

Занимая второе место в структуре экспорта, газ из Азербайджана поставляется в Турцию, а оттуда в Европу. Страна участвует в международных газовых проектах, инвестируя в них миллионы долларов, в частности в запущенный в 2018 году "Южный газовый коридор". Для Грузии Азербайджан и вовсе основной поставщик, почти весь потребляемый страной газ - азербайджанский.

В Баку газ широко используется для отопления и в быту по простой причине - он дешевле электричества. Несмотря на то, что в стране два года назад повысили цены для потребителей, кубометр для рядового потребителя обходится в 0,11 доллара (для сравнения в соседней Грузии - от 0,18 до 0,21 доллара, а в Армении от 0,16 до 0,29 доллара).

Дырявые трубы и растущее население

Azeriqaz - государственный монополист, который поставляет газ частным потребителям, - не считает проблему отключений массовым явлением.

"Ни в Баку, ни в его окрестностях и пригородных поселках нехватки газа не возникает, и население полностью обеспечивается природным газом", - сообщил Би-би-си глава пресс-службы компании Ибрагим Карбалаев.

Независимые эксперты и наблюдатели полагают, что проблема в изношенной инфраструктуре - существенная часть газопроводов была построена в 60-80-х годах прошлого века. Экономист Тогрул Машаллы объясняет, что из-за износа сетей значительная часть потерь происходит по пути к потребителю. Попросту говоря, всему виной - дырявые трубы. С наступлением холодов Azeriqaz старается увеличить давление, что в итоге ведет к еще большим потерям.

В качестве примера Машаллы рассказывает историю из своего личного опыта. Когда в марте прошлого года в его квартире в центре Баку начал отключаться газ, он позвонил в Azeriqaz, где были удивлены звонком, так как, по данным провайдера, газ в дом исправно отпускался. В итоге трубы отремонтировали, и проблема решилась.

Ильхам Шабан, директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel, говорит, что проблемы с плохой инфраструктурой накладываются на увеличившуюся нагрузку. В постсоветские годы население Баку и пригородов возросло только по официальным данным с 1,7 до 2,3 миллиона. По неофициальным оценкам, цифра еще больше. При этом развитие сетей и коммуникаций за этим ростом не поспевало.

"За границей вначале строят инфраструктуру, и только потом здания, - говорит Ильхам Шабан, - Мы только в последние пять-шесть лет начали строить инфраструктуру, что надо было делать хотя бы 15 лет назад".

Проблема признавалась и в "Стратегической дорожной карте по коммунальным услугам", опубликованной пару лет назад. В документе приводились конкретные цифры: в 2015 году потери составляли более миллиарда кубометров или 18,6% объема, в 2016 году долю потерь удалось снизить до 12,7%. При этом восемь лет назад из дырявых газопроводов утекало больше 40% закачиваемого в сети газа.

Бакинские помидоры

Самым проблемным местом в стране как раз признавались пригороды Баку. На эти районы приходится 68,4% всех потерь бытового газа в стране. В Azeriqaz соглашаются, что потери в пригородах столицы выше, чем в других районах.

Глава Общественного объединения поддержки аграрных реформ Вахид Магерамли скептически относится к этим цифрам, полагая, что они основываются не на экспертных оценках, а на звонках в региональные государственные структуры, которые рапортуют, что у них все в порядке. "Это очень странно получается, что на ближнем участке, то есть в пригородах, есть утечки, а на дальних - нет", - рассуждает Магерамли.

Вахид Магерамли говорит, что перебои с газом сильно бьют по мелким фермерам. Считается, что именно в пригородах Баку выращивают самые вкусные помидоры. И именно тут расположены большие тепличные фермы. Крупные хозяйства обеспечили себе автономную подачу газа для обогрева теплиц. Маленькие хозяйства такого себе позволить не могу.

Жители поселка Бузовна говорят, что из-за непредсказуемости с подачей газа, теплицы держать просто не выгодно, так как любое отключение грозит уничтожить урожай. Многие фермеры переходят на керосин, что увеличивает себестоимость и снижает качество.

Проблемы с обогревом теплиц сказываются и на ценах. Если летом апшеронские помидоры продают по 25 центов за килограмм, то в марте 2018 года цена доходила до 3 долларов.

По официальным данным, на декабрь 2018 года Азербайджан газифицирован на 95,2%. Но даже в тех частях страны, где газ вроде бы есть, многим приходится выходить из ситуации по-своему - спать в одежде, жечь дрова и шишки.