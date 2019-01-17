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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ООН назвал приоритетные направления работы организации на 2019 год

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2019 году основными направлениями работы организации станут климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане, сообщает ТАСС.

"Чтобы исполнять потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу", - сказал он в ходе послания Генеральной Ассамблее. "Мы продолжим укреплять партнерство с Африканским союзом, чтобы консолидировать усилия по достижению мира на континенте, чтобы найти долгосрочные решения кризисов в Мали, Сахеле, Южном Судане, Сомали, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Демократической Республике Конго", - отметил генсек.

Особое внимание он также уделил Йемену, Сирии и Ливии. "Заключенное в прошлом месяце стокгольмское соглашение по Йемену помогло избежать катастрофического военного столкновения в Ходейде, которое значительно увеличило бы риск голода, - указал глава всемирной организации. - Однако еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить выполнение сторонами своих обязательств и организовать политический процесс, который приведет к миру".

В Ливии, по словам Гутерриша, удается сохранить обеспечиваемое ООН прекращение огня. "Теперь настало время помочь ливийцам объединиться и создать условия для созыва Национальной конференции, которая проложила бы путь к объединению и проведению выборов", - полагает он.

Говоря о Сирии, генсек пообещал, что его новый спецпосланник Гейр Педерсен продолжит усилия по достижению политического урегулирования. "Война в Сирии еще далека от окончания, - констатировал Гутерриш. - Миллионы граждан остаются временно перемещенными или живут в постоянном страхе новой гуманитарной катастрофы. Мой новый спецпосланник продолжит добиваться политического урегулирования согласно резолюции СБ 2254 и Женевскому коммюнике, такого урегулирования, которое учитывало бы голоса всех сирийцев".

Руководитель ООН также напомнил, что проблемы климатических изменений остаются в центре внимания организации. "23 сентября текущего года я созываю саммит в Нью-Йорке, чтобы мобилизовать политических лидеров, бизнес и гражданское сообщество", - информировал он. Среди других "замороженных и нерешенных вызовов" он назвал ситуации на Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.

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