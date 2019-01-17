В Казахстане появится Национальное агентство по усыновлению

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане появится национальное агентство по усыновлению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев, который ранее обращался к Нурсултану Назарбаеву с просьбой создать такой центр в стране.

«На днях Президент подписал протокол-поручение по созданию Национального агентства по усыновлению на базе нашего проекта “Дом Мамы”. Два года мы пытались решить этот вопрос, убеждая в этом госчиновников разного уровня. Но это случилось только после вмешательства Главы государства. (…) Одного желания Министерства образования и науки было мало, это оказался сложный процесс согласования. Теперь полномочия и функции по вопросам усыновления от разных министерств и акиматов передадут агентству и, наконец, ускорится как процесс усыновления, так и процесс трансформации детских домов по всей стране. Существующая система, к сожалению, не соответствует нормальному развитию детей. Только представьте, что было бы со Стивом Джобсом, который тоже был сиротой, если бы он оказался в этой среде, а не в “штатовской” системе. В системе есть прекрасные люди, но сам формат Детских домов совершено никудышный, советско-устаревший. На сегодня команде нашего проекта удалось помочь найти семьи уже 949 детям. Но всего в Казахстане существует 122 госучреждений, в которых находится еще 5337 детей. Очень много работы впереди. Но теперь нам дают высокий статус и полномочия, которые позволят ускорить процесс усыновления в стране. Как следствие, закрытие большинства детских домов. Президент дал срок до сентября. Главное, чтобы бюрократы опять не затормозили эту работу. Но в этот раз мы будем придавать огласке действия или бездействия особо одаренных людей, которые будут тормозить и мешать нам. (…) А пока мы продолжим помогать желающим семьям усыновить ребенка. На сегодня, в основном, в детских домах остаются дети старше пяти лет: у кого есть братья и сестры. Но это не страшно, было бы желание, а дети они везде дети. Ждем желающих усыновителей. Наша команда Фонда поможет, как с подбором деток, так и с оформлением документов. Все расходы несут наши казахстанские бизнесмены — попечители Фонда».

Рахимбаев Айдын поблагодарил попечителей фонда, казахстанских бизнесменов с добрыми сердцами, которые финансируют это дело для страны уже 6 лет.