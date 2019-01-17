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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Казахстана о деле фигуриста Дениса Тена: Мнение каждого участника - это их мнение

CA-NEWS (KZ) - Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов высказался по поводу процесса, который идет сейчас над подозреваемыми в убийстве фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы не обсуждаем дело, которое находится в суде. Мнение каждого участника - это их мнение", - сказал Касымов в кулуарах сената, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что он думает о заявлениях матери фигуриста, что преступление заказное.

По его словам, окончательное решение за судьей.

"Это судья решит", - подчеркнул глава ведомства.

Приговор по делу будет оглашен сегодня, 17 января.

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