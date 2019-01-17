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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бундесвер уйдет из Афганистана вслед за США, - министр обороны Германии

CA-NEWS (CA) - Если США выведут свои войска из Афганистана, то солдаты бундесвера (Бундесвер — вооружённые силы Германии) тоже покинут эту страну, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, а лишь в составе альянсов и коалиций. Вместе туда и вместе обратно. Этот девиз действует и сегодня", - сказала она в интервью газете Die Zeit, обнародованном в среду, 16 января.

Фон дер Ляйен отметила, что тем же принципом руководствуются и такие союзники Германии, как Италия и Великобритания, отмечает Deutsche Welle.

США в настоящее время рассматривают возможность вывода части 14-тысячного контингента из Афганистана. На Гиндукуше сейчас находятся почти 1300 немецких военнослужащих. Они обучают афганских силовиков в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" ("Resolute Support").

Урсула фон дер Ляйен предостерегла США от вывода войск из Афганистана. Она полагает, что афганское правительство пока еще не в состоянии обеспечивать безопасность в собственной стране, и афганское население окажется беззащитным перед исламским радикальным движением "Талибан". "В худшем случае, Афганистан вновь превратится в убежище и рассадник международных террористов", - предупредила министр обороны ФРГ.

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